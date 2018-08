Nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 agosto, i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Notte di cadute in bici e in strada

Diverse le cadute al suole che si sono verificate nella notte. La prima è avvenuta alle 22.05 a nervino, esattamente in via Porta nella frazione di Garbatola, un uomo è caduto dalla bici. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Lainate che ha trasportato in giallo il ferito all’ospedale di Legnano. Alle 2.05 una donna di 93 anni è caduta in via Ciro Menotti a Legnano. E’ stata soccorsa dalla Croce Rossa di Legnano e trasportata per accertamenti al nosocomio cittadino. L’ultima caduta si è verificata alle 4.50 a Caronno Pertusella, in piazza Pertini, zona stazione ferroviaria. Un 64enne è caduto al suolo e prontamente soccorso dalla Croce Azzurra di Caronno che lo ha trasportato all’ospedale di Garbagante per accertamenti.

Malore a Rho

Qualche minuto dopo le 22.00, a Rho in via Borromeo, una donna di 39 anni ha accusato un malore. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso che ha trasportato la donna all’ospedale San Carlo di Milano.

