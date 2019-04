Notte di codici gialli tra lunedì 15 e martedì 16 aprile i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Notte di codici gialli

Quattro le persone soccorse in codice giallo la notte scorsa. A Saronno una donna di 39 anni è stata soccorso dalla Croce Rossa per un’intossicazione da sostanze pericolose in via Trento intorno alle 21.20. E’ stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Saronno per accertamenti. Alla stessa ora, a Senago, in via Costa, un 35enne è stato trasportato, sempre in codice giallo, all’ospedale di Garbagnate dall’ambulanza di Arese per un malore. Qualche minuto dopo mezzanotte in piazza Borella a Saronno un uomo è stato aggredito. Soccorso in codice giallo dalla Croce Rossa è stato trasportato al nosocomio cittadino. Anche una ragazza di 22 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Castellanza dalla Sos di Ubaldo. La giovane ha accusato un malore intorno alle 23.45 in piazza Vittorio a Legnano.

