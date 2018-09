Notte di follia a Cisliano: lite per musica alta termina con un investimento

Notte di follia a Cisliano: lite tra un 30enne ed un gruppo di giovani che ascolta musica a tutto volume sotto casa sua. Lui prende l’auto e ne investe uno: arrestato.

Notte di follia a Cisliano: un 30enne è stato arrestato dai carabinieri di Abbiategrasso perchè avrebbe investito un ragazzo, che con un gruppo di amici stava ascoltando musica ad alto volume in strada, sotto la sua abitazione. I fatti si sono svolti nei pressi di via Garibaldi alle 23.15 di ieri, domenica 9 settembre: il gruppo di ragazzi, come riporta un lancio dell'agenzia Ansa, stava sostando proprio sotto l'abitazione del 30enne, che avrebbe chiesto loro di abbassare il volume della musica. In tutta risposta, sarebbe stato prima insultato e poi colpito con una bottiglia di vetro scagliata in pieno volto. Così, sanguinante, avrebbe preso le chiavi della propria auto, finendo per speronare la Golf dei ragazzi ed investendone uno, che stava cercando di darsi alla fuga a piedi. Ansa riferisce che l'investito è un 21enne che si è procurato la rottura della gamba ed è stato condotto all'ospedale di Magenta, mentre il sito di Areu riportava ieri sera che ad essere stata investita era una 24enne.