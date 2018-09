Notte di incidenti nella zona tra Legnano e l’Altomilanese nella notte di venerdì 28 settembre.

Notte di incidenti: soccorritori al lavoro

Erano circa le 23.30 quando, a Cerro Maggiore in via Giuseppe Verdi, un uomo di 30 anni è caduto con la bici. Sul posto, in codice giallo, un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, che ha trosportato il 30enne in ospedale a Castellanza. L’uomo, nella caduta, non avrebbe riportato gravi ferite.

Gravissimo incidente a Buscate intorno alle 2.30 di stanotte. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto lungo la Provinciale che collega il paese con Castano Primo. Coinvolte due persone, un ragazzo di 27 anni e un uomo di 49. L’incidente è subito apparso molto grave tanto che sul posto, in codice rosso, oltre all’automedica e all’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate è arrivato anche un elisoccorso. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del fuoco.

Scontro tra un’auto e una moto anche a Bollate, intorno all’una di notte. In questo caso, per fortuna, la situazione è stata meno grave dell’impatto a Buscate. A essere coinvolto un giovane di 23 anni, che è stato accompagnato all’ospedale di Garbagnate in codice verde.

Due interventi anche a Legnano

I soccorritori sono dovuti intervenire poco prima di mezzanotte e mezza in corso Italia per un’intossicazione etilica. La Croce Rossa di Legnano è gunta sul posto in codice rosso, insieme a un’automedica, e ha trasportato l’uomo di 50 anni in gravi condizioni all’ospedale cittadino.

Croce Rossa di Legnano e automedica sono poi uscite nuovamente alle 2 di notte per prestare soccorso a un ragazzo di 17 anni in via Privata Maestri del Lavoro. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Varese in codice giallo.

Torna alla Home e leggi le altre notizie.