Incidenti e malori, soccorritori in azione.

Notte di incidenti e malori

Non è mancato il lavoro nella serata di ieri e questa notte per i soccorritori della nostra zona. Malore a Legnano: è successo poco dopo mezzanotte. La Croce Rossa ha soccorso un 46enne in via Tirinnanzi, portandolo all’ospedale di Busto Arsizio in codice verde. A Legnano invece, poco prima delle 4.30 di notte, a sentirsi male è stato un 50enne: la CRoce Rossa è arrivata in via De Gaspari e l’ha condotto al nosocomio cittadino in codice verde. Malore anche a Magenta: erano le 23, in via 4 Giugno, quando un 30enne ha iniziato a stare male: soccorso dalla Croce Bianca di Magenta non ha necessitato il trasporto in ospedale. Stesso copione qualche minuto dopo a Cesate: un 48enne soccorso dall’Azzurra Caronno ma senza trasporto al pronto soccorso.

Scontro tra auto a Legnano: poco prima delle 3 di notte l’incidente è avvenuto in via Menotti. A rimanere ferito è stato un 22enne. Sul posto la Croce Rossa ma per lui non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso.Incidente anche sull’autostrada A9, nel tratto Origgio/Uboldo-bivio A8. Due le auto coinvolte, tre i feriti: un ragazzo di 21 anni, una donna di 62 e un omo di 69. Erano le 23. Sul posto la Croce Rossa di Lainate e l’automedica, le persone coinvolte sono state portate in codice verde all’ospedale di Rho.

Incidente anche a Sedriano: poco prima delle 6.30 un 26enne è finito contro un muro in via Rossini. Ne è uscito illeso, sul posto la Croce Bianca Sedriano e i carabinieri.

Gioca e si infortuna

Infortunio durante un match sportivo a Rho: erano le 21.45 quando un 29enne ha avuto uno scontro di gioco durante una partita nell’impianto sportivo di via Terrazzano. Sul posto RhoSoccorso, per lui serata in codive verde all’ospedale.

Lavoratore ferito

Si è ferito mentre lavorava invece un 54enne: è accaduto ad Arese. L’uomo si trovava in una ditta di via Luraghi quando si è infortunato. E’ stato soccorso dalla Misericordia Arese e portato, in codice verde, all’ospedale di Garbagnate.

