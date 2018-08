Diversi gli incidenti a Milano per i soccorritori del 118.

Notte di incidenti per il 118

Notte di incidenti stradali a Milano. Quattro gli incidenti stradali che hanno visto coinvolti i soccorritori del 118 nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 agosto. Il primo si è verificato poco dopo la mezzanotte in via Bignami. Auto contro moto che ha coinvolto tre persone di 30, 42 e 51 anni.

Un ferito gravissimo e un deceduto

Intorno alle 6 l’altro incidente grave: un’auto si è scontrata con un Ape Car. Gravissimo un 37enne trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. L’ultimo grave incidente stradale si è verificato questa mattina presto, alle 7.17 in via Comasina. Un pedone è stato investito in via Comasina sulle strisce pedonali: il 29enne alla guida dello scooter era privo di patente. Per il 76enne non c’è stato nulla da fare.