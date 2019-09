Due ragazze ferite in un incidente in via Milano

Notte di lavoro per i volontari del 118. Erano da poco passata la mezzanotte quando i soccorritori della Croce Bianca di Magenta sono dovuti intervenire in via Milano a Magenta per soccorrere due ragazze di 21 anni ferite in un incidente stradale tra due auto avvenuto nelle vicinanze di via dello Stadio. Dopo i primi soccorsi sul posto, le due ragazze, ferite fortunatamente in modo lieve sono state trasportate per controlli al vicino ospedale di Magenta.

Tre giovani incastrati tra le lamiere a Magnago

Tre ragazzi, due di 20 e uno di 31 sono invece rimasti coinvolti in un incidente tra due auto avvenuto all’una e 36 minuti in via Donatori del Sangue a Magnago. Estratti dalle auto e prontamente soccorsi dai volontari della Croce Azzurra di Busto, i tre ragazzi, due maschi e una femmina sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Legnano per controlli.

Scontro tra due auto all’altezza della Fiera

Alle 3.15 sono stati, invece, i volontari della Croce Bianca di Milano ad intervenite sullo scontro tra due auto avvenuto sull’autostrada Milano-Venezia all’altezza del Polo fieristico di Rho-Pero. Anche in questo caso due le persone rimaste ferite a causa del botto, una ragazza di 18 anni e un uomo di 57. Entrambi sono stati portati dai volontari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Sacco, fortunatamente in condizioni non gravi.

Aggressione a Garbagnate Milanese

Saranno i carabinieri della Compagnia di Rho a ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione avvenuta alle 3.30 di questa notte in via Bernardino Luini a Garbagnate Milanese. Coinvolta una donna di 42 anni che è stata trasportata in ospedale in codice verde, quello meno grave, dai volontari della Croce Viola di Cesate prontamente intervenuti sul posto