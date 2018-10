Notte di malori nella zona.

Notte di malori ma anche incidenti

Notte di malori quella appena trascorsa. Malore per troppo alcol a Canegrate: intorno alla mezzanotte la Croce Rossa è intervenuta in stazione per una persona che aveva alzato un po’ troppo il gomito. Non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso.

Non si è sentita bene per il troppo alcol anche una 19enne: è accaduto a Legnano, in pieno centro. I soccorritori, in codice, verde, si sono presi cura di lei in via Musazzi intorno alle 2.30. A Senago al lavoro invece l’ambulanza della Misercordia Arese: intorno alle 20.30 un 34enne è stato soccorso e poi portato all’ospedale, in codice verde, per il troppo alcol. Alle 23.35 è toccato invece a un 55enne in quel di Settimo Milanese: la Croce Rossa di Settimo l’hanno soccorso in via Panzeri, nessun ricovero.

Sempre a Settimo aveva bevuto troppo un 23enne: l’ambulanza è arrivata in via Delle Campagne, per il giovane notte al pronto soccorso in codice verde.

Incidenti, feriti e altri soccorsi

Incidente a Legnano: è successo intorno alle 23. Due auto si sono scontrate in via 29 Maggiore. Sul posto i soccorritori della Croce Rossa che hanno portato le due persone coinvolte, in codice verde, alla Mater Domini di Castellanza. Sul posto anche la Polizia locale.

Schianto tra due vetture anche ad Arluno: erano da poco passate le 20. E’ successo in via Adua. Sul posto la Croce Bianca di Sedriano che ha portato una donna di 49 anni, in codice verde, all’ospedale di Magenta.

Momenti di paura sul posto di lavoro invece a Inveruno: in una ditta di via Modigliani, intorno alle 21.20, un operaio è caduto da un mezzo. Sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra Cuggiono, l’automedica e i carabinieri. Il 33enne è stato condotto, in codice giallo, all’ospedale di Magenta.

Malore a Novate Milanese: un 34enne non si è sentito bene mentre si trovava in via Di Vittorio. Intervento della Croce Rossa di Garbagnate, nessun trasporto. Stesso copione, con la Croce Rossa di Garbagnate, a Cesate: un 85enne è stato soccorso in via 14 strada e portato all’ospedale in codice verde.

Aggressione e caduta

Aggressione nella notte. E’ successo a Vanzago, poco dopo la 1: un 18enne è stato soccorso dai Cvps Arluno, per lui nessun trasporto in ospedale. Caduta in strada, invece, alle 3 di notte ad Abbiategrasso: protagonista una donna di 39 anni in via Mazzini. Per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto l’ambulanza.

