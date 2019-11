Notte di malori, botte e grave incidente: notte di grande lavoro per i soccorritori della nostra zona.

Notte di malori, botte e grave incidente

Paura sulle strade di Legnano. Ieri sera, poco prima delle 21, un’auto si è ribaltata in via Zaroli. Il conducente, un uomo di 56 anni, ha perso il controllo della vettura finendo ribaltato. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, l’automedica, i Vigili del fuoco, carabinieri e Polizia locale. Il 56enne è stato portato alla Mater Domini di Castellanza in codice verde.

Malore a Tradate. Era da poco passata l’una di notte quando un 63enne ha iniziato a non sentirsi bene. Si trovava in un esercizio pubblico di Corso Bernacchi. A soccorrerlo la Croce Rossa che l’ha portato all’ospedale di Gallarate in codice verde. Stesso copione a Saronno: erano circa le 1.45 quando un 45enne ha avuto bisogno di cure sempre per un malore: si trovava nella zona della stazione; in codice giallo è arrivata per lui l’ambulanza della Croce Rossa cittadino, dopo le prime cure il trasporto in codice verde all’ospedale di Saronno. Poco dopo a non sentirsi bene è stata una 54enne che si trovava in via Adua a Caronno Pertusella: mancavano pochi minuti alle 23, sul posto l’Azzurra Caronno, che l’ha trasportata all’ospedale di Saronno in codice verde.

Per fortuna nulla di grave anche a Solaro: poco dopo le 3 di notte un 49enne si è sentito male mentre si trovava lungo la Saronnese. E’ stato soccorso dalla Croce Bianca Cesate, per lui pronto soccorso di Garbagnate Milanese.

Un’aggressione si è invece verificata a Rho: a farne le spese un 39enne finito in ospedale. Erano quasi le 23enne quando l’uomo si trovava in via Marconi. Poi la violenze, per la quale i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Sul posto anche l’ambulanza di RhoSoccorso che ha portato il 39enne, in codice verde, al pronto soccorso cittadino.

Sempre a Rho due persone sono rimaste ferite all’interno di un esercizio pubblico di via Nazario Sauro: erano da poco passate le 2 di notte, sul posto l’ambulanza di RhoSoccorso e della Misericordia Arese; nulla di grave, i due sono stati condotti in codice verde all’ospedale Sacco di Milano.

Grave incidente poco dopo le 4 di notte sulla tangenziale ovest, nel tratto Corsico/Gaggiano-innesto A7: due le auto che si sono scontrate, 4 i feriti ossia una ragazza di 20 anni e un’altra di 24, un 23enne e un uomo di 69. Sul posto a Polizia stradale, vigili del fuoco, due ambulanze e l’automedica. Uno dei feriti è stato portato in codice rosso all’ospedale di Rozzano, gli altri in codice verde a Rozzano e San Carlo di Milano.

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE