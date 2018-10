Notte di malori e incidenti nella zona.

Notte di malori e incidenti, soccorritori in azione

Notte di malori e incidenti nel nostro territorio. Paura ieri sera a Legnano per un malore. Erano circa le 23.30 quando un 27enne è finito a terra lungo viale Toselli. Alcuni passanti hanno chiamato il 118, sul posto l’ambulanza della Croce Rossa e i carabinieri. Il giovane si è poi ripreso, per lui nessun trasporto in ospedale.

Malore anche ad Arese: è successo intorno alle 20.50 di ieri sera in un esercizio pubblico di via Luraghi. Sul posto l’ambulanza della Misericordia di Arese che l’ha condotto all’ospedale di Garbagnate in codice verde.

E’ stata invece una 67enne a non sentirsi bene a Caronno Pertusella, intorno alle 21, in un esercizio pubblco di vicolo Cadorna. Intervento della Croce Rossa di Saronno che l’ha trasportata, in codice verde, in ospedale.

Una 19enne si è sentita male invece a Corbetta: erano da poco passate le 22.30, in un esercizio pubblico. E’ stata soccorsa dalla Croce Bianca di Magenta e condotta al pronto soccorso di Magenta in codice giallo.

Schianti tra vetture

Incidente stradale a Nerviano: erano da poco passate le 3 di notte quando due auto si sono scontrate in via Cavour. Quattro le persone rimaste coinvolte: un 18enne, un 20enne, un 30enne e un 31enne. Nessuno ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

Scontro tra due auto anche a Lainate, in viale Rimembranze. Erano le 20.30 di ieri sera. Una persona è rimasta ferita ma non ha necessitato del trasporto al pronto soccorso.

Schianto tra due vetture a Ozzero, lungo la Sp52, poco dopo le 3 di notte: ferita una 43enne, finita in ospedale in codice verde. Sul posto l’Azzurra di Abbiategrasso e carabinieri.

Paura a Cornaredo per tre persone ferite dopo che la loro auto ha sbandato finendo per impattare contro un ostacolo sulla strada: è sucesso in via Panzeri. In ospedale, due in codice verde e uno in codice giallo, due 46enn e un 50 enne. Sul posto tre ambulanze e i carabinieri.

Caduta e aggressione

Sirene si sono sentite anche a Magenta. Erano le 4 di notte quando un 20enne è scivolato e caduto a terra in via Cozzi. Soccorso dalla Croce Bianca di Magenta è stato portato al pronto soccorso in codice verde.

Aggressione segnalata a Legnano poco dopo la mezzanotte. Un uomo ferito è stato notato in via Cadorna, sul posto stavano arrivando i soccorritori della Croce Rossa. Poi l’intervento è stato interrotto perchè la vittima non ne aveva più bisogno.

