Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 luglio, i soccorritori sono intervenuti diverse volte, soprattutto per malori.

Tre malori

Il primo malore si è verificato alle 20.24 a Nerviano, in via dei giardini, a danno di un 62enne. L’uomo è stato poi trasportato dalla Croce Rossa di Legnano all’ospedale di Castellana per accertamenti. Anche un 38enne ad Arese è stato soccorso per un malore accusato alle 20.37 in via nuraghi ad Arese. L’ambulanza della Misericordi di Arese ha prestato aiuto al giovane sul posto, non ritenendo però necessario il trasporto in alcun nosocomio. Più gravi invece le condizioni di un 17enne soccorso dalla SOS di Bollate all’1.37 in via Attimo a Bollate e trasportato in codice giallo all’ospedale Sacco.

Due incidenti

Alle 21.05 a Novate, in via Bovisasca, un 37enne è stato investito mentre era a bordo della sua bicicletta. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Sacco per gli accertamenti del caso. Alle 4.15, invece, in via Canzio ad Abbiategrasso, due auto si sono scontrare. La Croce Azzurra di Saronno ha prestato aiuto a un 30enne senza però trasportarlo all’ospedale.

Caduta da bici

Alle 23.00, a Saronno, un 22enne è caduto mentre percorreva via Monti a bordo della sua bicicletta. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Saronno che lo hanno trasportato al nosocomio cittadino.

