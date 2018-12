Notte di malori e ragazzo ustionato, soccorritori in azione.

Notte di malori e ragazzo ustionato, notte di lavoro

Malore a Saronno. Una donna è stata soccorsa mentre si trovava in via San Giuseppe. Erano circa le 22.15 di ieri sera. La 36enne ha iniziato a non sentirsi bene. Sul posto è arrivata la Croce Rossa cittadina e l’ha trasportata, in codice verde, al pronto soccorso.

Altro malore in città intorno alle 23.20: a essere soccorsa una 24enne che si trovava in via Don Minzoni. La Croce Rossa l’ha portata, in codice verde, in ospedale.

Malore in stazione a Rho: da qualche minuto era scoccata la mezzanotte. L’ambulanza di RhoSoccorso è stata chiamata per un 44enne, trasportato poi in codice verde all’ospedale Sacco di Milano.

Non si è sentito bene, ed è stato soccorso, anche un 49enne che si trovava in viale Mazzini ad Abbiategrasso: sul posto l’Azzurra Abbiategrasso, per l’uomo non è stato necessario il ricovero. Il fatto è accaduto poco prima delle 6.

Uomo caduto a terra

A Saronno ambulanza al lavoro anche per una persona caduta al suolo. E’ successo nel piazzale della stazione ferroviaria. A richiedere le cure un uomo di 44 anni. La Croce Rossa di Saronno l’ha portato all’ospedale in codice verde. Erano da poco passare le 22.30.

Disavventura in bici

Caduta da bici invece ad Arese. Erano circa le 23.30 quando un uomo ha perso il controllo della sua bicicletta finendo a terra. In via Luraghi. L’ambulanza della Misericordia Arese l’ha condotto, in codice giallo, all’ospedale di Garbagnate.

Giovane ustionato

Soccorritori in azione anche ad Abbiategrasso: un 24enne è rimasto infatti ferito da un ustione. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte, e il ragazzo si trovava in un impianto lavorativo di via Alighieri. Sul posto l’Azzurra Abbiategrasso, per lui serata al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano, in codice verde.

Schianto tra vetture

Incidente tra due auto a Sedriano. Era circa la 1.30 di questa notte quando le vetture, per motivi ancora da accertare con chiarezza, si sono scontrate lungo la Sp239. Sul posto la Croce Bianca di Sedriano, al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta ci è finito un 19enne, in codice verde.

