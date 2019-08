Notte di malori: sono stati tre gli interventi dei soccorritori nei “nostri” territori nella notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto 2019.

Notte di malori tra Novate, Magenta e Cerro

Erano le 23 di sabato 24 agosto 2019, quando i soccorritori della Croce Rossa di Legnano sono dovuti intervenire in via Risorgimento a Cerro Maggiore perché una ragazzina di 16 anni ha accusato un malore. I sanitari sono giunti in paese in codice giallo; nel frattempo sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Legnano. La ragazzina, per fortuna, non era in gravi condizioni ed è stata trasportata in ospedale in codice verde. Altro intervento a Novate, alle 23.40, in via XXV aprile. Questa volta a sentirsi male è stato un ragazzo di 20 anni. Le sue condizioni sono sembrate critiche, tanto che l’ambulanza è giunta in paese in codice rosso, ma il giovane poi non è stato trasportato all’ospedale. Intervento anche a Magenta, dove a sentirsi male, in piazza Mercato poco dopo la mezzanotte , è stata una donna di 71 anni. Sul posto, in codice verde, un’ambulanza della Croce Bianca Magenta, che ha trasportato la 71enne al nosocomio sempre in codice verde.

Ribaltamento a Solaro

A Solaro, invece, poco prima delle 5 si è verificato un ribaltamento che ha visto rimanere coinvlte due persone: una di 19 anni e un ragazzo di 27. In via Roma è arrivata subito un’ambulanza, in codice giallo, che ha soccorso i feriti, ma per capire la dinamica dei fatti sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Rho.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE