Notte di malori e un incidente con cinque coinvolti a Cassinetta di Lugagnano: ecco tutti gli interventi dei soccorritori nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo 2019.

Notte di malori tra Rho e Saronno

I “nostri” soccorritori hanno dovuto intervenire per prestare i primi aiuti a persone che hanno accusato malori. Il primo si è verificato a Pogliano Milanese in via Dante Alighieri poco dopo le 22.30. Un’ambulanza di Rho Soccorso è intervenuta per prestare aiuto a una donna di 47 anni, che poi è stata trasportata all’ospedale di Rho in codice giallo. Alle 23.15 si è poi sentita male una ragazza di 24 anni in via Don Minzoni a Saronno. A intervenire, per dortuna questa volta in codice verde, la Croce Rossa di Saronno. Per fortuna, la giovane non sarebbe grave. Altro malore per una donna di 31 anni anche a Rho, in via Pace, poco dopo la mezzanotte. Anche in questo caso, a intervenire, è stata un’ambulanza di Rho Soccorso, che ha trasportato la 31enne al nosocomio cittadino in codice verde.

Incidente a Cassinetta

Erano passate da poco le 21 di venerdì 8 marzo 2019, quando sono rimaste coinvolte cinque persone in un incidente stradale lungo la Statale 526 in territorio di Cassinetta di Lugagnano. Sul posto per prestare i primi soccorsi alle tre donne – di 22, 37 e 65 anni – e ai due uomini – di 59 e 72 anni – un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta. Allertati per capire le dinamiche dello scontro i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. L’ambulanza è giunta sul posto, ma per fortuna i coinvolti non erano gravi, tanto da essere trasportati in ospedale a Magenta in codice verde.

