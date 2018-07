Molti malori, ferite e uomo in escandescenza.

Soccorritori in azione per incidente

Notte movimentata per i soccorsi che sono dovuti intervenire per ferite, malori e incidenti.

Paura sull’autostrada: è quando accaduto sull’A9 Milano-Como nel tratto Saronno-Turate quando, intorno alle 22.30, si sono scontrate due auto. Fiato sospeso perchè tra i 5 feriti vi erano anche un 13enne e un 17enne, oltre a loro una ragazza di 21, e un uomo e una donna di 51 anni. Sul posto l’ambulanza del Sos Uboldo e della Croce Rossa Saronno, per fortuna nulla di grave: tutti al pronto soccorso di Saronno in codice verde.

Bimbo e uomo caduti

Intorno alle 22.40 ambulanza a Robecco sul Naviglio per un bimbo caduto a terra. E’ successo in un esercizio pubblico di Piazza 21 Luglio: in azione i soccorritori della Croce Bianca Magenta. Il piccolo, 5 anni, è stato portato in codice verde all’ospedale di Magenta.

Caduta in un esercizio pubblico anche a Rescaldina: erano circa le 21.30 quando una donna di 43 anni è scivolata a terra in via Pellico. In azione Sos Uboldo che l’ha portata, in codice giallo, all’ospedale di Legnano.

Molti malori

Malore a Garbagnate. Erano da poco passata la 1.40 di questa notte quando un 27enne ha accusato un lieve malore in un esercizio pubblico di via Padre Vismara. Sul posto l’ambulanza della Croce Rosa Garbagnate che l’ha accompagnato, in codice verde, all’ospedale.

Malore anche nell’area di servizio Villoresi lungo la A8: la Croce Rossa di Lainate, poco prima delle 2, ha soccorso un 37, portato poi all’ospedale Sacco di Milano in codice verde.

Non si è sentito bene anche un 36enne che si trovava a Rho: intorno alle 3, in via Lainate, è infatti stato necessario l’intervento di RhoSoccorso. L’uomo è stato portato all’ospedale di Rho in codice rosso.

Soccorritori all’opera anche a Saronno: erano quasi le 6, in via Roma, quando un malore ha colpito una ragazza di 26 anni subito soccorsa dalla Croce Rossa Saronno e portata in ospedale in codice verde.

A Castano Primo è stato male invece un 41enne: erano circa le 22 e si trovava in piazza Mazzini. E’ stato soccorso dalla Croce Azzurra di Buscate, per lui nula di grave e controlli al pronto soccorso.

Due feriti in ospedale

Lieve ferita invece per un uomo a Inveruno. Il tizio si trovava in Piazza San Martino poco prima delle 2, quando, per cause ancora da accertare con chiarezza, si è ferito a una mano. Chi era con lui ha allertato i soccorritori: è arrivata la Croce Azzurra Cuggiono. Per l’uomo non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Uomo ferito, lievemente, anche a Legnano: Croce Rossa e Polizia sono intervenuti in piazza Butti (zona stazione): è stato portato in ospedale in codice verde.

Marito in escandescenza

Momenti di paura a Nerviano: erano circa le 21.15 quando un uomo di 41 anni ha dato in escandescenza nella sua abitazione di via Zara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza della Croce Rossa. Sono riusciti a calmarlo e trasportarlo, in codice verde, al pronto soccorso.