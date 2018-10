Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 ottobre i soccorritori sono intervenuti sei volte.

Notte movimentata a Cusago

Nella notte i soccorritori sono intervenuti due volte a Cusago, entrambi per scontro tra due auto. Il primo si è verificato alle 20.25 sula Sp114. Coinvolti un uomo di 47 anni e una donna di 67. Sul posto è intervenuta l’ambulanza ma non è stato necessario il trasporto in alcun nosocomio. Il secondo è avvenuto mezz’ora dopo in via di Vittorio. Questa volta sono stati coinvolti due giovani: un ragazzo di 21 anni e una di 24. L’ambulanza ha trasportato uno dei due all’ospedale San Carlo.

Due malori

Alle 22 a Corbetta, in via Trento, un 53enne è stato colto da malore e trasportato in codice giallo dalla Croce Bianca di Sedriano all’ospedale di Magenta. Neanche un’ora prima, alle 21.10, a Solrao, in via Varese, anche un 49enne si è sentito male. E’ stato soccorso dalla Croce Azzurra di Caronno e non è servito il trasporto all’ospedale.

Aggressione a Saronno

A Saronno, in via 1 maggio, un 24enne è stato aggredito.Sul posto è intervenuto la Croce Bianca di Cesate che lo ha trasportato all’ospedale di Saronno per accertamenti.

Ribaltamento a Tradate

In via Castelnuovo a Tradate, alle 21.30 un’auto guidata da un 37enne si è ribaltata. A prestare soccorso all’uomo investito la Croce Rossa di Varese che ha deciso di trasportarlo al nosocomio Tradate per accertamenti aggiuntivi.

