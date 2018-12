Notte movimentata quella tra lunedì 17 e martedì 18 dicembre i soccorritori sono intervenuti sette volte.

Notte movimentata per i soccorritori

Qualche minuto dopo le 20, a Pero, in via Monti, un 49enne è caduto mentre era a bordo della sua moto. L’uomo è stato soccorso dalla Croce Rossa di Settimo e trasportato all’ospedale San Carlo per accertamenti. Circa 15 minuti dopo, l’ambulanza di Novate ha soccorso un 48enne che si è ferito mentre si trovava nell’impianto sportivo di via 1 maggio a Vanzago e lo ha trasportato all’ospedale di Rho. Alle 20.40 in via Buzzi a Rho un 49enne è stato soccorso dall’autolettiga per abuso di alcol. Nulla di grave infatti l’uomo non è stato trasportato in alcun nosocomio. Qualche minuto prima delle 22 in viale Alfa Romeo ad Arese una 28enne è stata colpita da malore. A prestarle aiuto l’ambulanza della Misericordia di Arese che l’ha trasportata per accertamenti al nosocomio di Rho. Mezz’ora dopo mezzanotte in via Turati a Bollate è intervenuta l’ambulanza per uno scontro tra due auto. Coinvolto un 42enne che è stato trasportato all’ospedale Sacco per accertamenti.

Due codici gialli

Alle 20.30 un uomo di 42 anni è stato aggredito fin via Sabotino a Legnano. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Busto che ha trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale di Legnano. Codice giallo anche per un pedone di 37 anni soccorsa dopo essere stata travolta in via Cattaneo, sempre a Legnano, intorno alle 21 e trasportata al nosocomio cittadino.