Nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 ottobre, i soccorritori sono intervenuti sette volte.

Notte movimentata: due codici gialli

Alle 23, a Tradate, in viale Marconi, si è verificato un’incidente tra automobili. Coinvolte tre persone: due giovani di 23 e 25 anni e una donna di 46. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Varese che ha effettuato il trasporto al nosocomio di Gallarate. Un altro sinistro si è verificato a mezzanotte e mezza sulla Sp31 all’altezza di Inverno. Coinvolti un uomo di 32 e uno di 74 anni. La Croce Azzurra di Cuggiono ha trasportato i feriti all’ospedale di Magenta n codice giallo.

Soccorsi senza trasporto in ospedale

Alle 21 in via Menotti, a Bollate, un 18enne è stato soccorso per un malore. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto in alcun nosocomio. In contemporanea, in via Vanzago a Corredo, è stato richiesto l’intervento della Croce Rossa di Settimo e anche in questo caso non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Tre giovani soccorsi

Qualche minuto prima delle 22 un 23enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Busto per un infortunio di gioco causato mentre si trovava nel centro sportivo di via Rosa a Legnano. L’ambulanza ha poi trasportato il giovane all’ospedale di Legnano per accertamenti. Un altro intervento che ha interessato il soccorso di due giovani di 35 e 37 anni è avvenuto in via Carducci a Settimo all’1.15 per un aggressione.

Investito pedone

Alle 23 a legnano, in Corso Garibaldi, un 50enne è stato investito. E’ intervenuta la Croce Rossa di Busto e ha trasportato l’uomo all’ospedale di Legnano.