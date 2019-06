Pochi gli interventi nella notte fra venerdì 21 e sabato 22 giugno.

18enni ubriachi a Corsico

Notte di bagordi e mezzi di soccorso intervenuti due volte a Corsico per soccorrere due diciottenni che hanno alzato troppo il gomito. La prima alle 00.40 in via Galileo Galilei, una chiamata in codice giallo per un 18enne intossicato dall’alcol, poi non trasportato. E una seconda all’1.35 in via della Resistenza, sempre per un ragazzo di 18 anni, trasportato al San Paolo di Milano per le cure.

Incidente a Segrate

Sirene anche a Segrate poco prima delle 5 lungo la Strada Provinciale 103 dove un’auto con due persone a bordo, tra cui un 19enne, si è scontrata contro un ostacolo. Nulla di grave, le ambulanze hanno trasportato il ferito in codice verde.

Malori nel Milanese

Primo intervento della serata invece a Senago, proprio alla mezzanotte, in via Volta. Una donna di 50 anni si è sentita male, necessario ‘intervento del personale del 112 che l’ha trasportata in codice verde all’ospedale di Paderno Dugnano. Malore anche alle 4.48 a Settimo Milanese, in località Vighignolo in via Umberto Pace, ai danni di un uomo di 34 anni, anche lui trasportato dall’ambulanza in ospedale con un codice verde.

