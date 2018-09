Sirene di notte

Nottata tranquilla per i soccorritori dell 118, quella di giovedì 6 settembre. Dopo la mezzanotte, e fino all’alba, si sono contati solo due interventi. Il primo a Garbagnate Milanese, dove l’ambulanza della Croce Rossa è stata chiamata poco dopo la mezzanotte, nella frazione di Bariana per soccorre un 42enne colto da malore mentre si trovava in via Montenero. Fortunatamente nulla di grave i soccorritori l’hanno trasportato in codice verde, quello meno grave al vicino ospedale di Garbagnate

Malore anche a Rho

Nuovo intervento per un malore, questa volta ad opera dei volontari di Rho Soccorso all’una di notte in Largo Metropolitana, nella zona del nuovo polo fieristico. Gli operatori dell’ambulanza rhodense hanno soccorso una ragazza di 18 anni che accusava un malore. Anche in questo caso, come a Garbagnate, fortunatamente nulla di grave, la ragazzina è stata trasportata in codice verde all’ospedale Sacco di Milano.

Notte tranquilla negli altri territori

Nessun intervento nelle ambulanze nei territori del bollatese, del magentino, del saronnese e dell’Alto Milanese