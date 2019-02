Notte tranquilla sulle strade, ma le uscite delle ambulanze non sono mancate.

Paura per due incidenti in via

Una notte tranquilla ma non priva di emergenze. La prima a dieci minuti dall’una, in via Monfalcone a Cinisello Balsamo per un 53enne colto da un malore e per il quale si è temuto il peggio: rapido l’intervento dell’ambulanza, allertata in codice rosso e rientrata poi in codice verde all’ospedale di Cinisello. Nulla di grave, fortunatamente, anche tre minuti dopo a San Giuliano Milanese per un incidente che ha visto coinvolti anche due bambini di 2 e 7 anni soccorsi poi sul posto.

Intossicazioni e incidenti

Ambulanza in piazza Alcide de Gasperi a Garbagnate Milanese all’1.07 per un 21enne con un’intossicazione alimentare trasportato all’ospedale cittadino e in via Ombrone a Olgiate Olona per un 41enne ricoverato in codice verde a Busto per cause non note. Gli ultimi due interventi nel varesotto: a Fagnano, alle 2.53 codice rosso poi risolto sul posto in via Kennedy dove un uomo di 50 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale e alle 2.57 codice giallo a Saronno, in via Milano, per una donna di 45 anni che ha alzato troppo il gomito.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE