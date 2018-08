Si sospende il cantiere di via Madonnina a Novate per la pausa agostana, riapre la circolazione.

Via Madonnina, lavori in pausa

Riapre via Madonnina ma solo per una decina di giorni. I lavori di rifacimento del manto stradale sono iniziati a fine luglio e al termine dei lavori è prevista la pedonalizzazione della via. Durante il periodo del cantiere per consentire i laviri la via è stata chiusa al traffico di auto e moto. Da giovedì la strada è stata riaperta e molte persone si aspettavano la chiusura definitiva al traffico. La ditta che esegue i lavori ha terminato il primo tratto della via, dalla

parte di via Roma e si è fermata per ferie il 14 agosto. In questi giorni quindi è ancora possibile percorrere la strada che da via Roma conduce in piazza della Chiesa. Alla ripresa dei lavori, al termine della prossima settimana, sarà nuovamente istituito il cantiere e il divieto di accesso alle auto, esclusi i residenti. A quel punto, terminati i lavori, la via diventerà pedonale. Un’idea e un progetto di cui si parla da diversi anni e che ora prende concretezza.