Nube nera a Rho: a fuoco legname, pneumatici e rifiuti vari

Fiamme e nube nera nei campi di via San Martino a Rho

Legname, pneumatici e rifiuti vari sono andati a fuoco intorno alle 16 di oggi, giovedì 27 settembre, in via San Martino nella zona alle spalle della stazione ferroviaria di Rho. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno prontamente spento il fuoco.

