Nubifragio sul Milanese: sottopasso zona Pero allegato

Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 settembre si è riversato un violento nubifragio sul Milanese, continuato fino a questa mattina. Molti i disagi alla viabilità tra cui nella zona di Pero. Il sottopasso all’uscita della tangenziali è infatti allagato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. La viabilità non è stata interrotta ma è resa difficoltosa dalla quantità d’acqua presente in strada. Attenzione quindi a tutti gli automobilisti in transito in quel punto.