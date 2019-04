Ennesima intrusione da parte di ignoti tra la notte di martedì 23 e mercoledì 24 aprile.

Nuova intrusione nell’impianto di via Roma

Racconta l’episodio la presidente di Assr Sabrina Landonio: “I ladri hanno spaccato la porta d’ingresso dello spogliatoio del baseball, poi sono fuggiti spaventati da qualcosa. Non ci hanno sottratto nulla, ma i danni non si possono trascurare. È già la seconda volta in 15 giorni. La prima volta sono entrati dalle finestre del gabbiotto del baseball portando via la merenda dei bambini. Un mese fa, i vandali hanno addirittura pensato di entrare abusivamente nella struttura per farsi una doccia e mangiare delle pizze. L’Assr sta già attuando l’installazione di un sistema di antifurti”.

LEGGI ANCHE:

Ladri ancora in azione nel pallone di via Schuster