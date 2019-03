Nuovo furto a Gurone: tre in 20 giorni

Nuovo furto a Gurone, l’ennesimo. Il primo risale a circa venti giorni fa, quartiere della scuola “Sabin”, ed è avvenuto nell’abitazione di un privato. Il secondo risale a circa dieci giorni fa, furto presso l’asilo “Sabin”. Il terzo, ieri notte, giovedì 28 febbraio quando un gruppo formato probabilmente da quattro ragazzi, incuranti dell’antifurto che suonava e delle telecamere, hanno fatto irruzione nel bar “dell’Ornella”, stessa zona della scuola “Sabin”.

“Sottolineiamo che non più tardi di giovedì chiedevamo conto all’Amministrazione per il furto alla scuola “Sauro” e ci teniamo a sottolineare che, con questo, si tratta del quarto furto in meno di venti giorni: non vorremmo che, con tutto il da fare che ha l’Amministrazione a garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, se ne perdesse il conto. Lo chiediamo di nuovo: quali azioni concrete questa Amministrazione prevede di mettere in atto per presidiare il territorio? Servono. Non lo diciamo noi: lo dicono i fatti”.