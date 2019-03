Nuovo scontro all’incrocio “maledetto” tra le vie Dante e Castelli Fiorenza a Rho.

Nuovo scontro all’incrocio “maledetto”: quattro coinvolti

Nuovo scontro tra due automobili all’incrocio maledetto tra via Castelli Fiorenza e via Dante. È successo nel primo pomeriggio di oggi, domenica 31 marzo, pochi minuti prima delle 13. Ancora da chiarire da parte della Polizia locale di Rho, che è intervenuta sul luogo dell’incidente, la dinamica del sinistro che ha coinvolto una Toyota Yaris e una Fiat Panda. Fortunatamente si sono registrati solo danni alle carrozzerie e un ferito lieve, soccorso dai volontari del Sos di Rho. Nello scontro sono rimaste coinvolte quattro persone, tutti uomini, di 22, 26, 32 e 43 anni. Al termine dei rilievi, sono tornate a farsi sentire le polemiche sulla sicurezza nell’incrocio, spesso teatro di incidenti, dove da tempo si aspetta una soluzione che possa migliorare una volta per tutte la viabilità.

