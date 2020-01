Occupa la casa di un malato e spaccia: arrestato

Occupa la casa di un malato psichico, costretto a trasferirsi in altro locale, e spaccia: arrestato

Questa mattina, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un italiano, classe 1978, domiciliato a Cornaredo in via Sant’antonio, nullafacente, incensurato.

L’uomo è stato notato di militari con atteggiamento sospetto mentre, in via Favaglie Grandazzi, cedeva dosi ad occasionali acquirenti. Con la successiva perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, suddivisi in dosi pronte per la vendita, 20 grammi di hashish, 600 euro considerati provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione e strumenti utilizzati per il confezionamento dello stupefacente. L’ uomo è stato deferito per il reato di occupazione abusiva, in quanto i militari hanno accertato che l’uomo viveva in un appartamento di proprietà di una persona affetta da gravi disturbi psichici, costretta a trasferirsi in altro locale. Arrestato è in attesa celebrazione del rito direttissimo.