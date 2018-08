Istanti di panico al centro commerciale di via Espinasse. Intorno alle 17.30, allertati i soccorsi per una presunta intossicazione. Alcune persone hanno avvertito un malessere a causa di qualcosa di strano nell’aria: odore acre, gola e occhi che pizzicavano.

Odore acre: arriva il nucleo speciale dei pompieri

Subito sul posto i Vigili del fuoco di Magenta, il nucleo Ncbr di Milano, la Polizia locale di Magenta e un’ambulanza della Croce bianca. Per verificare la situazione sono arrivate in via Espinasse anche l’assessore Rocco Morabito e il vicesindaco Simone Gelli. Nonostante il fastidio a gola ed occhi, le persone interessate si sono allontanate senza farsi visitare. Secondo quanto riferito dalle autorità sul posto sarebbero state coinvolte una ventina di persone.

Allarme rientrato in breve tempo

L’allarme è rientrato in breve tempo e non sono state necessarie cure particolari, anche se ancora si deve fare luce sull’origine della sostanza “urticante” dispersa nell’aria e poi dissolta.