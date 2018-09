Odore di gas in via Garibaldi a Bollate, vigili del fuoco sul posto.

Odore di gas: i fatti

Attorno alle 15 un residente in via Garibaldi ha chiamato i vigili del fuoco perché avvertiva un odore di gas. Sono in corso i controlli dei pompieri e dell’azienda addetta al gas ma la situazione è sotto controllo.

