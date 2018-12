Olona, forti miasmi a S.Vittore Olona.

Olona, i residenti protestano

Non c’è pace per chi abita intorno al fiume. A S.Vittore i miasmi provenienti dal corso d’acqua sono tornati a creare fortissimi disagi. Questa mattina, infatti, molti residenti delle vie Fornasone, Valloggia, Turati e 24 Maggio hanno sentito la puzza arrivare fino alle loro case. Non è purtroppo questa l’unica volta che accade: la schiuma nell’acqua e chissà quali altre sostanze scaricate nel fiume stanno destando preoccupazione per chi abita in zona. Già nelle scorse settimane alcuni passanti avevano lamentato forti odori con irritazione a occhi e gola.

“Ora occorre intervenire”

C’era un odore nauseabondo – afferma un sanvittorese che vive in via Fornasone – si sentiva tantissimo, fino a casa mia. E’ ora che qualcuno intervenga, non si può andare avanti ad avvelenarci e avvelenare così. Le autorità devono intervenire!”.