Olona, qualcuno ha scaricato una sostanza rossa nel fiume sul territorio di Nerviano.

Olona, controlli in atto sullo scarico

Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un cittadino che passava lungo la sponda del fiume: guardando la superficie dell’acqua si è accorto di una strana sostanza che veniva scaricata proprio nell’Olona. Una sostanza di colore rosso proveniente da una tubatura, nella zona dove il fiume incontra il Canale Villoresi. Una brutta notizia per il fiume, che in questo tempo è infatti martoriato da un inquinamento che non si vedeva da anni.

I controlli

“Ieri – ha spiegato il sindaco Massimo Cozzi – abbiamo svolto un sopralluogo con Polizia locale e Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente) per verificare lo scarico di un depuratore di una ditta nel fiume. Sono stati prelevati diversi campioni d’acqua, che verranno analizzati”.

