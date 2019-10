Oltre 300 grammi di droga nascosti in garage: arrestato spacciatore. Ora dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Un italiano, 31 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, di giorno faceva l’impiegato di un’azienda, di sera spacciava nei comuni vicini a dove abitava, a Settimo Milanese. E così i carabinieri della stazione di Trezzano sul Naviglio lo hanno beccato a Cusago mentre stava cedendo a un cliente una dose in cambio di una banconota. Ora dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nel suo garage

La perquisizione ha consentito di trovare due pacchetti con all’interno 320 grammi di marijuana, nascosta dal 31enne nel suo garage a Settimo, bilancini e materiale per confezionare le dosi, e 520 euro, ritenuto il guadagno dell’attività di pusher. L’uomo è stato arrestato e si trova ora nelle camere di sicurezza della caserma in attesa della celebrazione del rito per direttissima