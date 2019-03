Oltre un chilo di cocaina nascosto in auto, spacciatore arrestato dai carabinieri a Legnano.

Nei guai è finito un 33enne, straniero: è stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A bloccarlo sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Legnano che erano impegnati in un servizio perlustrativo in città. Giunti in viale Sabotino, i militari si sono accorti di un’auto che, da un primo accertamento, risultava intestata a un soggetto già arrestato per droga.

I controlli

Così i carabinieri hanno deciso di dare inizio al controllo del conducente e della vettura. Con la perquisizione è stato rinvenuto un vano, nascosto nell’abitacolo, che conteneva 1,8 chilogrammi circa di cocaina suddivisa in 13 confezioni.

Poi i carabinieri sono andati a dare un’occhiata a casa del giovane: qui hanno trovato e sequestrato circa 9mila euro e la contabilità dell’attività illecita.

Il 33enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

