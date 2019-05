Omicidio a Cusano Milanino: una lite tra due rivali in amore finisce a coltellate. E’ successo oggi, sabato 25 maggio 2019, intorno alle 11.

Omicidio a Cusano Milanino: la prima ricostruzione

Un uomo di 43 anni è morto stamattina, sabato 25 maggio 2019, dopo una litigata con il compagno di una sua ex fidanzata. E’ quanto sarebbe successo a Cusano Milanino, in via Buffoli, davanti all’abitazione della stessa donna. Protagonisti della lite, finita a coltellate, i due “rivali in amore” della donna: l’ex fidanzato e l’attuale compagno. Quest’ultimo, 37 anni di Paderno Dugnano, avrebbe estratto il coltello e colpito all’addome l’ex.

I soccorsi

L’ex compagno 43enne della donna è stato trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano, ma è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale. Sulla dinamica stanno indagando i Carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE