Omicidio di Erbusco: c’è una persona in stato di fermo. E’ la 43enne Chiara Alessandri, originaria di Rho, disoccupata, separata, madre di tre bambini.

Omicidio di Erbusco, donna carbonizzata

Per l’omicidio di Stefania Crotti c’è una persona in stato di fermo. Gli inquirenti hanno stretto il cerchio intorno al caso della donna trovata completamente carbonizzata venerdì pomeriggio a Erbusco, al confine con Adro, nel Bresciano. La donna era scomparsa nel pomeriggio di giovedì e il giorno dopo c’è stato il tragico ritrovamento. La Crotti sarebbe stata prima uccisa a martellate in un garage ora posto sotto sequestro e poi, probabilmente sul luogo del ritrovamento, bruciata. Il movente dovrebbe essere passionale.

La donna fermata aveva avuto una relazione col marito

Chiara Alessandri aveva avuto una relazione col marito della vittima, che poi si era interrotta per la decisione di quest’ultimo di tornare con la moglie. Ora è indagata per omicidio.

La posizione del marito

Sembra invece essere completamente estraneo ai fatti il marito della Crotti, Stefano Del Bello, che immediatamente ne aveva denunciato la scomparsa nel pomeriggio di giovedì quando, dopo il lavoro, erano state perse tutte le tracce della donna ed era soltanto stata ritrovata la sua auto fuori dal posto di impiego.

