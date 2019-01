Omicidio di Erbusco: Stefania Crotti colpita 4 volte in testa

Omicidio di Erbusco: Stefania Crotti, la mamma di Gorlago sarebbe stata colpita alla testa 4 volte.

Chiara Alessandri, originaria di Rho, continua a sostenere che non aveva intenzione di ammazzare la sua rivale in amore. Ma come emerso dalle indagini e ora confermato dall’autopsia, Stefania Crotti è stata colpita con 4 colpi alla testa. Stando a quanto riporta l’Ansa si tratta di quattro fori che secondo chi indaga sarebbero frutto di quattro colpi con un oggetto appuntito compatibile con il martello trovato sotto il cadavere carbonizzato. L’autopsia, eseguita oggi al Civile, è durata dal mattino al pomeriggio e al momento pare non sia stato possibile stabilire il momento del decesso. Servono nuovi esami per capire se la donna è morta prima o dopo le fiamme che hanno carbonizzato il corpo.