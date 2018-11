Omicidio Forelli, Sadigue Zahir è stato condannato in primo grado a 16 anni.

Omicidio Forelli: la decisione dei giudici

E’ stato condannato a 16 anni Sadigue Zahir per omicidio colposo: questa la decisione, in primo grado, presa dai giudici del Tribunale di Busto Arsizio. Il pakistano, convivente della parabiaghese Simona Forelli – uccisa a soli 33 anni -, rimane così in carcere, come ampiamente descritto su Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola.

L’omicidio poco prima di Natale

Era il 17 dicembre 2017 quando Zahir aveva impugnato un coltello e aveva rivolto la sua rabbia contro la giovane Simona, uccidendola nella sua casa di via Santini, a due passi dalla centralissima piazza Maggiolini, davanti ai due figli che allora avevano 5 e 17 mesi.

