Omicidio Re, nuova perizia su Clericò. I legali sperano nel rito abbreviato

Omicidio Re: il gup acconsente ad una nuova perizia psichiatrica sul pensionato garbagnatese, che potrebbe preludere ad un processo con rito abbreviato e sconto di pena.

Omicidio di Marilena Re: la difesa del reo confesso Vito Clericò ha conseguito ieri davanti al gup del Tribunale di Milano Alessandra Simion alcuni significativi risultati. E’ stato infatti disposto il via libera ad una nuova perizia psichiatrica sul pensionato garbagnatese, alla quale diviene ora condizionata la possibilità di un processo con rito abbreviato e sconto sulla pena. I legali Daniela D’Emilio e Franco Rovetto puntano dunque a riconoscere per il loro assistito sul vizio totale di mente e a dimostrare dunque che quando, il 30 luglio scorso, uccise la promoter 58enne di Castellanza, non era in grado di intendere e di volere.

Prossima seduta il 26 luglio

Come noto, una prima perizia c'è già stata e ha dato esito negativo, ma il gup ha ritenuto ora di conferire nuovamente l'incarico, nella seduta del 26 luglio. Anche il pm Rosaria Stagnaro nominerà un proprio consulente, mentre D'Emilio e Rovetto si affideranno nuovamente ad Alessandro Saluzzi, che già aveva dato una propria consulenza alla difesa parlando di una "personalità molto disturbata". La nuova perizia dovrà esprimersi anche sulla "pericolosità sociale" di Clericò: anche in caso dovesse essere assolto per vizio totale di mente, per lui potrebbero essere comunque disposte delle misure di sicurezza.