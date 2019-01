Omicidio Rescaldina: è stato ucciso l’uomo trovato senza vita in via Grigna.

Omicidio Rescaldina: si cerca chi ha sparato

Novità sul caso dell’uomo trovato morto in un campo di Rescaldina: si tratta di omicidio.

Il corpo senza vita è stato trovato oggi, subito sul posto erano arrivati i soccorritori, poi i carabinieri avevano iniziato i rilievi, con tanto dell’arrivo del reparto scientifico da Monza.

Ora la svolta: l’uomo è stato ucciso. La vittima è un 54enne di Borgomanero, in provincia di Novara, pregiudicato per reati legati a sostanze stupefacenti. Sul suo corpo è stato rinvenuto un colpo d’arma da fuoco: entrato dall’addome, il proiettile è fuoriuscito dalla schiena. Sul capo anche una ferita inferta con un corpo contundente.

Il terreno su cui è stato ritrovato il cadavere non si trova nel Parco del Rugareto: si tratta di una zona agricola di Rescaldina, verso il confine con Gerenzano. Zona di spaccio di droga.

Le indagini proseguono per capire che ci facesse in quella zona la vittima e, soprattutto, chi ha sparato.

