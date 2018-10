Omicidio Senago: è morto domenica 30 settembre Giuseppe Moia.

Omicidio Senago: morto l’anziano di 81 anni

Non ce l’ha fatta Giuseppe Moia, l’81enne che sabato mattina, 29 settembre, ha deciso di sparare alla moglie, Luisa Valli di 80 anni, e poi di rivolgere l’arma, una calibro 22 regolarmente detenuta, verso se stesso. L’uomo è deceduto domenica 30 settembre all’ospedale Niguarda di Milano dove era stato trasportato in condizioni critiche. L’anziano, prima di fare il gesto inconsulto ha lasciato un biglietto nella sua abitazione di via Treviso. Il motivo sarebbe stato la malattia della moglie

