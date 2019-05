Omicidio Yara, Bossetti trasferito a Bollate.

Richiesta accolta

Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha richiesto attraverso i propri avvocati e ottenuto il trasferimento dal carcere di Bergamo a quello di Bollate.

Il muratore di Mapello, condannato all’ergastolo, ha chiesto il cambio di carcere per avere la possibilità di lavorare mentre sconta la sua pena all’interno della struttura bollatese.