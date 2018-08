Questa mattina, venerdì 31 agosto, un violento nubifragio si è abbattuto sulle nostre zone.

Ondata di maltempo: ecco la situazione ad Arese

Ad Arese i disagi causati dal maltempo sono stati diversi. Il sottovaso di via Ferrari si è completamente allagato ed è caduto un albero in via Statuto vicino la residenza Le Fontane.

Il sindaco di Arese

Il sindaco di Arese Michela Palestra, sulla pagina Facebook “Michela per Arese” ha postato un commento sulla situazione cittadina dopo il forte temporale per rassicurare i cittadini.

“A seguito del #nubifragio che si è abbattuto su Arese questa mattina stiamo verificando la situazione puntualmente sul territorio. L’allagamento delle strade è rientrato. Critica la situazione del sottopasso di Via Ferrari. Al momento registriamo la caduta di due alberi che non hanno retto alla violenza del temporale. Seguono #aggiornamenti.”

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE