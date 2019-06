Finisce la scuola, iniziano i lavori per un investimento complessivo di circa 770mila euro

Operai al lavoro da lunedì 10 giugno

Il comune di Rho riceve i soldi dal Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e subito li utilizza per mettere in sicurezza solai e controsoffitti delle scuole della città. Inizieranno lunedì 10 giugno gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza di 4 scuole cittadine. Gli istituti interessati sono la Scuola primaria Anna Frank, la Scuola primaria Federici, la Scuola primaria Gianni Rodari e la Scuola primaria Giuseppe Casati di Passirana.

Dai 60 ai 90 giorni per terminare i lavori

Si prevede di terminare i lavori in 60 giorni nella scuola Casati, mentre nelle altre scuole la durata prevista è di 90 giorni circa, quindi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Ai lavori di messa in sicurezza di solai e controsoffitti si aggiungono due interventi, da realizzare sempre nei prossimi mesi, riguardanti la sostituzione delle lampade con i led presso la scuola Federici e la sostituzione dei serramenti in ferro della scuola primaria via Sartirana.

“La sicurezza delle scuole è una nostra priorità”

“La sicurezza degli edifici scolastici è prioritaria per la mia amministrazione – afferma il Sindaco Pietro Romano – Continuiamo quindi anche quest’anno a investire negli edifici scolastici grazie anche alla presentazione di progetti, che ci hanno permesso di reperire risorse tramite bandi. Una scuola sicura è presupposto fondamentale per garantire alla nostra comunità il diritto allo studio e la crescita dei nostri ragazzi”.

Interventi iniziati nel 2017

L’Assessore al Lavori pubblici, Maria Rita Vergani, afferma: “Questi lavori seguono i numerosi interventi svolti nel 2017 e nel 2018 per un investimento di oltre 1.250.000 euro, che si aggiungono all’investimento fatto durante la precedente amministrazione Romano di complessivi 4.114.674,15 euro, di cui 1.328.174,81 euro per manutenzione straordinaria e 2.786.499,34 euro per la nuova scuola in via San Giorgio. A seguito delle perizie già effettuate nel 2016 e nell’anno successivo, secondo le tempistiche definite dalle Indagini Diagnostiche sugli Edifici Scolastici e i loro risultati, sono stati programmati diversi interventi preventivi che si stanno realizzando anno per anno. Grazie ai finanziamenti concludiamo, quindi, i lavori sul tema “rischio di sfondellamento” e con l’ulteriore disponibilità di finanziamenti straordinari, intraprendere ulteriori migliorie”