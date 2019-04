Operai schiacciati da una lastra: due morti. (Immagine da Facebook)

Operai schiacciati da una lastra: due morti

Ancora non chiara la dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina a Pieve Emanuele in via Roma, ma l’esito è tragico: due operai, che stavano lavorando di fianco ai binari della stazione, a pochi metri dalla banchina della fermata, hanno perso la vita.

La dinamica

Secondo le primissime informazioni, i due lavoratori sarebbero stati schiacciati dal crollo di una parete in costruzione mentre erano impegnati nella realizzazione di paratie divisorie tra i binari ferroviari e i vicini terreni agricoli.

I soccorsi

Niente da fare per i due lavoratori. Uno, 45 anni, è morto sul colpo, un secondo invece, anche lui di 45 anni circa era ancora vivo all’arrivo dei soccorsi, ma è spirato poco dopo in ospedale. Salvo invece un terzo operaio. Sul posto si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso e di due ambulanze, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Saranno le forze dell’ordine, nelle prossime ore, a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

La linea ferroviaria tra Pavia e Milano attualmente sta subendo dei forti rallentamenti per permettere i rilievi dell’autorità giudiziaria.

La Cisl commenta a caldo

La Fit Cisl Lombardia si stringe al dolore delle famiglie delle vittime dell’incidente mortale avvenuto oggi a Pieve Emanuele.

Gli operai stavano lavorando alla realizzazione di una barriera lungo la massicciata ferroviaria nel tratto che va dalla stazione dove ferma a linea S13 del Passante e via Roma quando per causa ancora in fase di accertamento è avvenuto il crollo. Il cantiere dove è avvenuto l’infortunio mortale era stato aperto da un paio di mesi per la realizzazione di una barriera per impedire l”attraversamento dei binari ai pendolari diretti al polo logistico di Siziano. In mancanza del sottopasso infatti spesso attraversavano i binari e si erano verificati alcuni incidenti anche mortai. Per consentire le operazioni di soccorso il traffico sulla linea ferroviaria Milano-Pavia è stato interrotto.

“Per un perverso scherzo del destino, l’incidente è avvenuto mentre i lavoratori coinvolti nella tragedia, provvedevano alla posa di una barriera anti-attraversamento dei binari, in una zona soggetta a questa pratica – afferma Giovanni Abimelech segretario generale Fit Cisl Lombardia -. In attesa di conoscere le dinamiche di quanto accaduto, occorre nuovamente ribadire come il tema della sicurezza sia oramai diventata la prima e irrinunciabile questione da affrontare, tra le priorità del mondo del lavoro”.

Paolo Capone, Leader UGL: “Istituzioni si diano da fare per piano nazionale sulla sicurezza nelle aziende”

“L’UGL è vicina alle famiglie dei due operai di 45 anni che stamattina hanno perso la vita sul posto di lavoro a causa di una manovra sbagliata con la gru nell’azienda in cui lavoravano. L’ennesima tragedia che ci dimostra quanto sia urgente implementare un piano nazionale per la sicurezza sul lavoro a difesa della vita umana.” – Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’incidente che ha coinvolto i due uomini rimasti schiacciati dal crollo di una parete in costruzione a Piave Emanuele (Milano) – “Quello della sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema delicato in uno scenario complesso sul quale i sindacati devono rivendicare maggiore attenzione. E’ necessario che le Istituzioni nazionali e locali si facciano carico del problema prevedendo maggiori investimenti in formazione e prevenzione. L’UGL continuerà a far sentire la sua voce con il tour Lavorare per Vivere che la scorsa settimana è approdato a Firenze per ricordare le 1133 vittime del 2018 e sensibilizzare, dunque, l’opinione pubblica sulla questione della sicurezza sul lavoro”.

Il cordoglio della Città Metropolitana

La Città metropolitana di Milano esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alle famiglie dei due operai morti questa mattina sul lavoro a Pieve Emanuele.

Esprime la propria vicinanza anche al sindaco di Pieve Emanuele e all’impresa.

Il dolore di queste morti ci ricorda ancora una volta come sia fondamentale investire nella sicurezza sul lavoro che consente la salvaguardia delle vite umane. Solo i paesi che investono in sicurezza sul lavoro crescono di più.

