Si mette al lavoro e rimane folgorato: infortunio in via Einstein a Marcallo con Casone.

Operaio folgorato: i fatti

La mattina di lunedì 10 settembre, si è temuto il peggio per un operaio 34enne dipendente dell’azienda Centro Grafico Dg. Erano da poco passate le 10 quando l’operaio, addetto della ditta specializzata nella produzione di foils di sicurezza, è rimasto folgorato azionando uno dei macchinari utilizzati quotidianamente.

I soccorsi

Sul posto sono accorse immediatamente un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano e un’automedica. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e gli agenti del Comando Unico di Polizia locale di Marcallo e Mesero.

Condizioni stabili

L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fornaroli di Magenta. Al momento le sue condizioni sono stabili, ma l’operaio resterà in osservazione per le prossime 24/48 ore. Ancora incertezza sulle cause dell’infortunio.

