Operaio folgorato ad Abbiategrasso, è in pericolo di vita.

Operaio folgorato mentre era al lavoro su un tetto

Gravissimo infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di venerdì 5 luglio 2019 ad Abbiategrasso. Erano passate da poco le 18.15, quando un 40enne che si trovava sul tetto del centro commerciale Globo Moda di via Dante Alighieri è rimasto folgorato da una scarica elettrica. L’uomo, dipendente di una ditta varesina, stava eseguendo lavori di manutenzione su un condizionatore.

La corsa in elicottero al San Raffaele

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina, la Polizia locale e i Vigili del fuoco, oltre al personale del 118. La centrale operativa di Areu (l’Azienda regionale emergenza e urgenza) ha inviato l’automedica da Pavia, un’ambulanza della Croce rossa di Vigevano e l’elisoccorso da Como. Vista la gravità delle condizioni del paziente, soccorso in codice rosso, l’uomo è stato portato in elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono molto gravi, è in pericolo di vita.

