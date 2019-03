La Polizia locale di Abbiategrasso in un’operazione anti accattonaggio giovedì 28 marzo

Una persona denunciata nell’operazione anti accattonaggio

Nella mattinata di ieri, giovedì 28 marzo, dalle 9 alle 11, cinque agenti in abiti civili hanno svolto controlli a tappeto per le vie del centro e nei principali parcheggi: sono stati identificati sette cittadini stranieri che chiedevano la questua, in particolare agli ingressi di bar e attività commerciali.

Due sono risultati essere appartenenti alla Comunità Europea, mentre cinque erano extracomunitari. Tra questi, un cittadino di nazionalità senegalese fermato in piazza Cavour, che non aveva un regolare permesso di soggiorno: è stato quindi denunciato a piede libero per aver fatto ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10 bis D.lvo 286/98, Testo Unico sull’immigrazione).

Il commento dell’assessore

Esprime la sua soddisfazione l’assessore alla Sicurezza Alberto Bernacchi: “Ringrazio gli agenti per questo breve ma efficace intervento, spesso riceviamo infatti lamentele dai cittadini riguardo al problema dell’accattonaggio. Sarebbe certamente auspicabile una maggiore frequenza di iniziative come questa – prosegue l’assessore – contiamo, entro fine anno, di incrementare il personale di Polizia Locale, e di effettuare ancora operazioni simili, che ci consentono di tenere anche sotto controllo la presenza di irregolari sul nostro territorio.”