Operazione antidroga a Cuggiono, 53enne arrestato

I carabinieri della Stazione di Sedriano hanno portato a termine un servizio contro lo spaccio di stupefacenti nella tarda serata di sabato 9 marzo. I militari dell’Arma hanno arrestato in flagranza di reato C.P., 53enne di Cuggiono pregiudicato. L’operazione è stata predisposta e portata a termine dai carabinieri della Stazione di Sedriano e svolta proprio a Cuggiono.

Arrestato con 30 grammi di cocaina e mille euro in contanti

I militari hanno sorpreso C.P. all’interno del suo appartamento beccandolo in flagranza di reato. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 30 grammi di cocaina, 1.000 euro di proventi dello spaccio di droga in banconote di piccolo e medio taglio, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

