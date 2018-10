Operazione antidroga: nel Milanese la Polizia di Stato ha smantellato due organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale e allo spaccio di stupefacenti organizzato.

Operazione antidroga: smantellata organizzazione criminale

La Squadra Mobile della Questura di Milano ha eseguito, nella giornata di ieri e questa notte, due ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere, a carico di 29 persone. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Milano, ha portato al sequestro di varie sostanze stupefacenti. Fra queste sono stati rinvenuti 219 Kg di cocaina, ma non solo. Oltre alla droga, infatti, sono state sequestrate anche delle armi. L’operazione, non ha riguardato solo l’Italia, ma anche la Spagna.

LEGGI ANCHE: Boschi della droga, pregiudicato allontanato da Castano